Marcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcao 5 Haziran 1996 tarihinde Londrina (PR) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos do Nascimento Teixeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Master Talents yapmaktadır. Marcao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcao'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Marcao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/teixeira_marcao

http://www.instagram.com/marcao

http://www.facebook.com/marcao45

Marcaoboyu ve yaşı kaç

Marcao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

30 Haziran 2017 yılında Atlético-PR

11 Temmuz 2017 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2018 yılında Atlético-PR

4 Temmuz 2018 yılında Chaves

15 Ocak 2019 yılında Galatasaray

8 Temmuz 2022 yılında Sevilla

Marcao kimdir

Marcao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcao şuan Sevilla takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Avaí FC, Atlético Paranaense

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcao nereli

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