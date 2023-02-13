Tecatito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tecatito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tecatito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tecatito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tecatito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tecatito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tecatito

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tecatito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tecatito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tecatito 6 Ocak 1993 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Meksika,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Manuel Corona Ruíz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tecatito Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Tecatito, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tecatito'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tecatito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chuycorona25

http://www.instagram.com/jesustecatitoc/

Tecatitoboyu ve yaşı kaç

Tecatito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tecatito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tecatito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tecatito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2011 yılında Monterrey

26 Ağu 2013 yılında Twente

31 Ağu 2015 yılında FC Porto

14 Ocak 2022 yılında Sevilla

Tecatito kimdir

Tecatito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tecatito şuan Sevilla takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Monterrey

Tecatito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 10 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tecatito nereli

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