Joan Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joan Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joan Jordan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joan Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joan Jordan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Jordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Jordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Jordan 6 Temmuz 1994 tarihinde Regencós şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joan Jordán Moreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Jordan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Joan Jordan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joan Jordan'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Joan Jordan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joan_jordan8/

Joan Jordanboyu ve yaşı kaç

Joan Jordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joan Jordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joan Jordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Jordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Esp. Juvenil A

1 Ocak 2013 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

26 Temmuz 2016 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2017 yılında Espanyol

13 Temmuz 2017 yılında Eibar

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla

Joan Jordan kimdir

Joan Jordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Jordan şuan Sevilla takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Palafrugell (2002-2005), Atlètic Bisbalenc (2005-2008), CEF Gironès-Sàbat (2008-2009), UD Poblense (2009-2011)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joan Jordan nereli

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