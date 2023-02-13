Nemanja Gudelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Gudelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Gudelj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Gudelj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Gudelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Gudelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Gudelj

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Gudelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Gudelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Gudelj 16 Kasım 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Sırbistan,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Gudelj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Nemanja Gudelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nemanja Gudelj'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Gudelj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nemanjagudelj

http://www.instagram.com/nemanjagudelj/

Nemanja Gudeljboyu ve yaşı kaç

Nemanja Gudelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nemanja Gudelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Gudelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Gudelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2013 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2015 yılında Ajax

25 Ocak 2017 yılında TJ Teda

28 Ocak 2018 yılında GZ Evergrande

23 Ağu 2018 yılında Sporting CP

30 Haziran 2019 yılında GZ Evergrande

23 Temmuz 2019 yılında Sevilla

Nemanja Gudelj kimdir

Nemanja Gudelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Gudelj şuan Sevilla takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boiemeer

Nemanja Gudelj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nemanja Gudelj nereli

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