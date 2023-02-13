İvan Rakitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rakitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Rakitic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Rakitic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İvan Rakitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rakitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Rakitic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rakitic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rakitic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rakitic 10 Mart 1988 tarihinde Möhlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Hırvatistan,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ivan Rakitić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rakitic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. İvan Rakitic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Rakitic'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Rakitic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ivanrakitic

http://www.instagram.com/ivanrakitic/

http://www.facebook.com/rakitic.ivan.official/

İvan Rakiticboyu ve yaşı kaç

İvan Rakitic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Rakitic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Rakitic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rakitic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel

1 Temmuz 2007 yılında Schalke

28 Ocak 2011 yılında Sevilla

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona

1 Eylül 2020 yılında Sevilla

İvan Rakitic kimdir

İvan Rakitic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rakitic şuan Sevilla takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Möhlin-Riburg (1992-1995)

İvan Rakitic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 106 maçta 15 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Rakitic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Villalibre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Villalibre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İnaki Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnaki Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İnaki Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnaki Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?