İvan Rakitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rakitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rakitic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rakitic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rakitic 10 Mart 1988 tarihinde Möhlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Hırvatistan,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ivan Rakitić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rakitic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. İvan Rakitic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Rakitic'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Rakitic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ivanrakitic

http://www.instagram.com/ivanrakitic/

http://www.facebook.com/rakitic.ivan.official/

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İvan Rakitic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Rakitic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Rakitic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rakitic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2005 yılında FC Basel

1 Temmuz 2007 yılında Schalke

28 Ocak 2011 yılında Sevilla

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona

1 Eylül 2020 yılında Sevilla

İvan Rakitic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rakitic şuan Sevilla takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Rakitic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Möhlin-Riburg (1992-1995)

Hırvatistan takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 106 maçta 15 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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