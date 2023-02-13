Bono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bono 5 Nisan 1991 tarihinde Montreal, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fas,Kanada uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yassine Bounou şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bono Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bono, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bono'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Bonoyass

http://www.instagram.com/bounouyassine_bono/

Bono Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wydad AC

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid B

1 Eylül 2014 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2016 yılında Atlético Madrid

12 Temmuz 2016 yılında Girona FC

2 Eylül 2019 yılında Sevilla

22 Ağu 2020 yılında Girona FC

4 Eylül 2020 yılında Sevilla

Bono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bono şuan Sevilla takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Bono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.