Suso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suso 19 Kasım 1993 tarihinde Cádiz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suso Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Suso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Suso'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Suso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/suso30oficial

http://www.instagram.com/suso/

Suso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Suso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Suso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Liverpool Res.

1 Temmuz 2012 yılında Liverpool

12 Temmuz 2013 yılında UD Almería

30 Haziran 2014 yılında Liverpool

17 Ocak 2015 yılında Milan

4 Ocak 2016 yılında Genoa

30 Haziran 2016 yılında Milan

29 Ocak 2020 yılında Sevilla

20 Temmuz 2020 yılında Milan

21 Temmuz 2020 yılında Sevilla

Suso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suso şuan Sevilla takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Suso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.