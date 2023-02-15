Alexander Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Jensen 24 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Jensen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Alexander Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Jensen'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vejle BK Alt

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK U19

17 Eylül 2020 yılında FC Fredericia

25 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Alexander Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Jensen şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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