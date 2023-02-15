Ludvig Fritzson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Fritzson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Fritzson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Fritzson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Fritzson 25 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nils Ludvig Fritzson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Fritzson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Ludvig Fritzson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ludvig Fritzson'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Fritzson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludvig Fritzson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Fritzson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Fritzson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Degerfors

9 Ocak 2017 yılında Östersund

8 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Ludvig Fritzson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Fritzson şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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