Richie Omorowa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Omorowa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richie Omorowa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richie Omorowa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richie Omorowa 30 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Efosa Richie Omorowa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richie Omorowa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM AGENCY yapmaktadır. Richie Omorowa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Richie Omorowa'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Richie Omorowa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richie Omorowa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richie Omorowa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richie Omorowa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U17

1 Ocak 2021 yılında AIK U19

18 Temmuz 2021 yılında Brommapojkarna

Richie Omorowa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richie Omorowa şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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