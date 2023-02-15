Marijan Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Cosic 31 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Cosic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marijan Cosic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marijan Cosic'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marijan Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marijan Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marijan Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Huddinge IF

30 Kasım 2015 yılında Djurgården U19

9 Şubat 2016 yılında Åtvidabergs FF

26 Ocak 2018 yılında Arameisk SIF

8 Ocak 2019 yılında IFK Haninge

8 Ocak 2021 yılında Brommapojkarna

Marijan Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Cosic şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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