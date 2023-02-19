Ancizar Aragon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ancizar Aragon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ancizar Aragon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ancizar Aragon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ancizar Aragon 19 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ancizar Aragon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ancizar Aragon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ancizar Aragon'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ancizar Aragon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ancizar Aragon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ancizar Aragon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ancizar Aragon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ancizar Aragon şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.