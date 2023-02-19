Nicolas Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Valencia 26 Mayıs 2001 tarihinde Valparaiso şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Anelka Valencia Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Valencia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Valencia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Valencia'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Valencia şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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