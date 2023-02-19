Jean Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Rivera 28 Eylül 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Lucas Rivera Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Rivera Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Rivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jean Rivera'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2018 yılında Real Santander

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Envigado

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

Jean Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Rivera şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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