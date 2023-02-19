Nicolas Dormisch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Dormisch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Dormisch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Dormisch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Dormisch 22 Ağu 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Dormisch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Dormisch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Dormisch'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Dormisch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Dormisch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nicolas Dormisch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Dormisch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2020 yılında Defensores (VR)

1 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

Nicolas Dormisch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Dormisch şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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