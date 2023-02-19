David Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mejia 1 Haziran 2003 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Mateo Mejía Moscoso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mejia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Mejia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Mejia'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2023 yılında Santa Fe U20

David Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mejia şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.