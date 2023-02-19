Santiago Tamayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Tamayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Tamayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Tamayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Tamayo 29 Kasım 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Tamayo Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Tamayo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Tamayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Tamayo'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Tamayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Tamayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Santiago Tamayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Tamayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

18 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2023 yılında Indep. Santa Fe

Santiago Tamayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Tamayo şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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