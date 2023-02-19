Facundo Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Cabrera 3 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Cabrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Cabrera'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2023 yılında San Martin SJ B

Facundo Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Cabrera şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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