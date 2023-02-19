Juan Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Quintana 10 Kasım 2003 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Quintana Echeverry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Quintana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Juan Quintana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Quintana'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Orsomarso SC

Juan Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Quintana şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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