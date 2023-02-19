Facundo Monin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Monin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Monin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Monin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Monin 2 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Emanuel Monín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Monin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Monin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Monin'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Monin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Monin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Facundo Monin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Monin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Colegiales

10 Mart 2022 yılında Argentino (MM)

31 Aralık 2022 yılında Colegiales

1 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2023 yılında Colegiales

Facundo Monin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Monin şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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