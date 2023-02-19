Yair Abonia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yair Abonia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yair Abonia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yair Abonia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yair Abonia 8 Şubat 2000 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yair Joao Abonia Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yair Abonia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globe Sports yapmaktadır. Yair Abonia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yair Abonia'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yair Abonia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yair Abonia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yair Abonia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yair Abonia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Orsomarso SC

Yair Abonia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yair Abonia şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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