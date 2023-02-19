Yaliston Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaliston Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaliston Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaliston Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaliston Martinez 3 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yaliston Andrés Martínez Castilo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaliston Martinez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaliston Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaliston Martinez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaliston Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaliston Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaliston Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaliston Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CD América

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2022 yılında CD América

4 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

31 Aralık 2023 yılında CD América

Yaliston Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaliston Martinez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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