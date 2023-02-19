Jhojan Nieva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Nieva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhojan Nieva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhojan Nieva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhojan Nieva 22 Aralık 2002 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhojan Camilo Nieva Roldán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhojan Nieva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhojan Nieva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jhojan Nieva'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhojan Nieva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhojan Nieva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhojan Nieva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhojan Nieva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Orsomarso SC

Jhojan Nieva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhojan Nieva şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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