Manuel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Cortez 10 Ocak 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Alejandro Cortez León şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Cortez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Cortez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Manuel Cortez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Manuel Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Orsomarso SC

Manuel Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Cortez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.