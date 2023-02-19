Mario Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Ramirez 8 Nisan 1990 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Alexis Ramírez Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Ramirez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Ramirez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mario_0890/

Mario Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2016 yılında Orsomarso SC

1 Temmuz 2018 yılında Patriotas

5 Ocak 2019 yılında UTC

6 Temmuz 2019 yılında Pirata FC

1 Ocak 2020 yılında Alianza UDH

20 Nisan 2021 yılında Carlos Stein

16 Ocak 2022 yılında Chavelines

1 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

Mario Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Ramirez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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