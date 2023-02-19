Jhojan Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhojan Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhojan Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhojan Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhojan Escobar 15 Ocak 2000 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhojan Escobar Salcedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhojan Escobar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Jhojan Escobar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhojan Escobar'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhojan Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhojan Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhojan Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhojan Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2022 yılında Dep. Cali U20

1 Temmuz 2022 yılında Orsomarso SC

Jhojan Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhojan Escobar şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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