Juan Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Escobar 21 Mayıs 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Escobar Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Escobar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Juan Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Escobar'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Escobar şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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