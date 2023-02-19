Euler Obando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Euler Obando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Euler Obando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Euler Obando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Euler Obando 14 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Euler Obando Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Euler Obando, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Euler Obando'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Euler Obando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Euler Obando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Euler Obando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Euler Obando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Euler Obando şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.