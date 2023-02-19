Gustavo Benjumea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Benjumea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Benjumea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Benjumea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Benjumea 12 Ocak 1996 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adolfo Benjumea Jaramillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Benjumea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XProFoot - Football Management yapmaktadır. Gustavo Benjumea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Benjumea'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Benjumea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Benjumea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Benjumea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Benjumea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Huila U20

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2016 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2017 yılında 1º Dezembro

1 Temmuz 2018 yılında CO Montijo

1 Eylül 2018 yılında 1º Dezembro

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2021 yılında Tigres FC

1 Ocak 2023 yılında Orsomarso SC

Gustavo Benjumea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Benjumea şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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