Alejandro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Rodriguez 12 Ocak 2001 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Panama,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Rodríguez Baena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Alejandro Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Rodriguez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate U20

31 Aralık 2020 yılında Dep. Cali U20

11 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

30 Haziran 2022 yılında Dep. Cali U20

1 Temmuz 2022 yılında Orsomarso SC

Alejandro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Rodriguez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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