Daniel Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Aguilar 12 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Aguilar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Aguilar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Aguilar'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Aguilar şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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