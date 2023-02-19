Luis Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ferreira 13 Kasım 1999 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Daniel Ferreira Montes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Ferreira'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

30 Eylül 2020 yılında Real Cartagena

30 Haziran 2022 yılında Orsomarso SC

Luis Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ferreira şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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