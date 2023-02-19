Alejandro Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Ceballos 6 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Ceballos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Ceballos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Alejandro Ceballos'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alejandro Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Ceballos şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.