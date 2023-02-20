Andre Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Lewis 12 Ağustos 1994 tarihinde Spanish Town şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Andre Cleveland Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Lewis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Lewis'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2014 yılında Vancouver

7 Mart 2014 yılında Charleston

31 Aralık 2014 yılında Vancouver

18 Mart 2016 yılında Portland 2

1 Ocak 2019 yılında Portmore United

9 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

18 Ocak 2022 yılında Hartford

Andre Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Lewis şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andre Lewis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 4 numaralı formasıyla 17 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Jamaika U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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