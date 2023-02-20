Prince Saydee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Saydee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Saydee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Saydee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Saydee 20 Şubat 1996 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Liberya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Saydee Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JOGA SG yapmaktadır. Prince Saydee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Prince Saydee'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Prince Saydee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Saydee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Saydee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Saydee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Barrack YC

27 Şubat 2018 yılında LISCR FC

1 Ocak 2019 yılında Atlanta SC

10 Ocak 2020 yılında Miami FC

4 Ocak 2021 yılında Phoenix Rising

19 Ocak 2022 yılında Hartford

Prince Saydee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Saydee şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Prince Saydee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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