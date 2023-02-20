Elvis Amoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Amoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Amoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Amoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Amoh 2 Şubat 1992 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Takyi Amoh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Amoh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis Amoh'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Amoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Amoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elvis Amoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Amoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında WAFA SC

31 Aralık 2016 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2017 yılında Capital City FC

21 Şubat 2019 yılında SK Lisen

28 Temmuz 2019 yılında Loudoun United

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

19 Mart 2021 yılında RGV FC Toros

21 Aralık 2021 yılında Switchbacks FC

5 Ocak 2023 yılında Hartford

Elvis Amoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Amoh şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.