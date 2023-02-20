Matthew Sheldon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Sheldon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Sheldon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Sheldon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Sheldon 23 Ağustos 1992 tarihinde Bellevue, Washington şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Sheldon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Sheldon'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Sheldon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Matt_Sheldon13

http://www.instagram.com/mattsheldon23/

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Matthew Sheldon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Sheldon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Matthew Sheldon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Sheldon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında UC Davis

1 Mayıs 2014 yılında Earthquakes U23

1 Ağustos 2014 yılında UC Davis

1 Mayıs 2015 yılında Ventura County

1 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında OCSC Academy

2 Şubat 2016 yılında SG Kinzenbach

15 Temmuz 2016 yılında Orange County

15 Kasım 2016 yılında St. Louis FC

26 Şubat 2018 yılında Wat. Karori

1 Ocak 2019 yılında Roughnecks FC

30 Aralık 2021 yılında Charleston

31 Ocak 2023 yılında Hartford

Matthew Sheldon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Sheldon şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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