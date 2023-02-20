Ashkanov Apollon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashkanov Apollon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ashkanov Apollon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ashkanov Apollon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ashkanov Apollon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashkanov Apollon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ashkanov Apollon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashkanov Apollon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashkanov Apollon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashkanov Apollon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashkanov Apollon 3 Nisan 1991 tarihinde Boston, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ashkanov Apollon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashkanov Apollon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Ashkanov Apollon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 25 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ashkanov Apollon'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ashkanov Apollon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AshkanovApollon?s=09

http://www.instagram.com/ashkaninho/

http://www.facebook.com/AshSoccerUSA/

Ashkanov Apollon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashkanov Apollon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Ashkanov Apollon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashkanov Apollon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Kitsap Pumas SC

1 Ocak 2016 yılında Sounders U23

1 Temmuz 2016 yılında Samut Sakhon FC

1 Ocak 2017 yılında Long An

23 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2017 yılında Fontenay

4 Ocak 2018 yılında Châteaubriant

1 Temmuz 2018 yılında FC Mulhouse

1 Temmuz 2019 yılında SR Colmar

11 Şubat 2020 yılında Sacramento FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Mayıs 2021 yılında 1904 FC

25 Eylül 2021 yılında Hartford

Ashkanov Apollon kimdir

Ashkanov Apollon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashkanov Apollon şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peninsula College

Ashkanov Apollon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ashkanov Apollon nereli

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