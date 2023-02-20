Kyle Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Edwards 15 Ocak 1997 tarihinde Barrouallie şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. St.Vincent ve Grenadinler uyrukludur.Gerçek adı da Kyle Lyndon Adonis Edwards şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Edwards Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kyle Edwards'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kyle Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Grenades FC

1 Ocak 2017 yılında System 3

1 Mayıs 2018 yılında Dutch Lions

1 Ağustos 2018 yılında UTRGV Vaqueros

1 Mayıs 2019 yılında Brazos Valley

1 Ağustos 2019 yılında UTRGV Vaqueros

7 Ocak 2020 yılında RGV FC Toros

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Haziran 2022 yılında Houston 2

7 Aralık 2022 yılında Hartford

Kyle Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Edwards şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kyle Edwards Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saint Vincent ve Grenadinler takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.