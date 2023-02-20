Triston Hodge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Triston Hodge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Triston Hodge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Triston Hodge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Triston Hodge 9 Ekim 1994 tarihinde Arima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Triston Hodge Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rs Sports yapmaktadır. Triston Hodge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 19 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Triston Hodge'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Triston Hodge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Triston Hodge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Triston Hodge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Triston Hodge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2016 yılında Toronto FC II

31 Aralık 2016 yılında W Connection

1 Ocak 2019 yılında Memphis 901

31 Aralık 2020 yılında W Connection

25 Ocak 2021 yılında Switchbacks FC

19 Aralık 2022 yılında Hartford

Triston Hodge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Triston Hodge şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Triston Hodge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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