Antoine Hoppenot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Hoppenot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Hoppenot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Hoppenot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Hoppenot 23 Kasım 1990 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Antoine Laurent Hoppenot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Hoppenot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Hoppenot'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoine Hoppenot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoine Hoppenot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoine Hoppenot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Hoppenot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Central Jersey

1 Ağustos 2010 yılında PrincetonTigers

1 Mayıs 2011 yılında Central Jersey

1 Ağustos 2011 yılında PrincetonTigers

17 Ocak 2012 yılında Philadelphia

21 Ocak 2016 yılında Cincinnati

2 Şubat 2017 yılında Reno FC

6 Aralık 2018 yılında TB Rowdies

27 Haziran 2019 yılında Louisville City

7 Şubat 2022 yılında Detroit City

1 Aralık 2022 yılında Hartford

Antoine Hoppenot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Hoppenot şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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