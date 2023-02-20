Conor Mcglynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mcglynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Mcglynn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Mcglynn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Mcglynn 20 Kasım 1998 tarihinde Navan, County Meath şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Mcglynn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 12 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Conor Mcglynn'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Mcglynn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Mcglynn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Mcglynn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Mcglynn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Siena Saints

22 Nisan 2019 yılında FA Euro NY

1 Ağustos 2019 yılında Siena Saints

12 Mart 2020 yılında Hartford

Conor Mcglynn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Mcglynn şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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