Jeciel Cedeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeciel Cedeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeciel Cedeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeciel Cedeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeciel Cedeno 3 Nisan 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jeciel Jair Cedeño Benavides şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeciel Cedeno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 27 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Jeciel Cedeno'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeciel Cedeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeciel Cedeno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeciel Cedeno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeciel Cedeno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2017 yılında Toreros FC U20

1 Temmuz 2018 yılında NYRB Academy

1 Nisan 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında NYRB Academy

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

27 Mayıs 2021 yılında Hartford

Jeciel Cedeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeciel Cedeno şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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