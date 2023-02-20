Richard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Richard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Sanchez 5 Nisan 1994 tarihinde Mission Hills, California şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Richard Sánchez Alcaraz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Richard Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Sanchez'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richsanz45/

Richard Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dallas Academy

18 Şubat 2011 yılında Dallas

23 Temmuz 2013 yılında Fort Lauderdale

31 Aralık 2013 yılında Dallas

1 Temmuz 2014 yılında Tigres UANL U20

1 Ocak 2016 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2016 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2017 yılında Tigres UANL

11 Ağustos 2017 yılında Chicago

1 Ocak 2020 yılında Kansas City

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2021 yılında North Texas SC

18 Ocak 2022 yılında Los Angeles

3 Ocak 2023 yılında Hartford

Richard Sanchez kimdir

Richard Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Sanchez şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Texas FC, Atletico Madrid

Richard Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richard Sanchez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Omar Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Dhillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Dhillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Dhillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Dhillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samer Al Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samer Al Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samer Al Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samer Al Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Abu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Abu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!