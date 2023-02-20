Richard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Sanchez 5 Nisan 1994 tarihinde Mission Hills, California şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Richard Sánchez Alcaraz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Richard Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Sanchez'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richsanz45/

Richard Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dallas Academy

18 Şubat 2011 yılında Dallas

23 Temmuz 2013 yılında Fort Lauderdale

31 Aralık 2013 yılında Dallas

1 Temmuz 2014 yılında Tigres UANL U20

1 Ocak 2016 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2016 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2017 yılında Tigres UANL

11 Ağustos 2017 yılında Chicago

1 Ocak 2020 yılında Kansas City

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2021 yılında North Texas SC

18 Ocak 2022 yılında Los Angeles

3 Ocak 2023 yılında Hartford

Richard Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Sanchez şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Texas FC, Atletico Madrid

Meksika U20 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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