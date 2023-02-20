Kaveh Rad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaveh Rad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaveh Rad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaveh Rad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaveh Rad 13 Haziran 2001 tarihinde Chapel Hill, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İran uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaveh Rad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaveh Rad'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaveh Rad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KavehRad11

http://www.instagram.com/_kavehrad/

Kaveh Rad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaveh Rad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaveh Rad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaveh Rad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kansas Academy

4 Temmuz 2018 yılında Swope Park

30 Kasım 2018 yılında Kansas Academy

4 Nisan 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında Kansas Academy

24 Ocak 2020 yılında Kansas City II

5 Nisan 2021 yılında Kansas City

20 Ocak 2023 yılında Hartford

Kaveh Rad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaveh Rad şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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