Daniel Barrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Barrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Barrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Barrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Barrera 8 Ocak 1990 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Francisco Barrera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Barrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 12 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Barrera'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Barrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Barrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Barrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Barrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2008 yılında Ventura County

31 Temmuz 2008 yılında Real So Cal

1 Ağustos 2008 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2009 yılında Ventura County

1 Ağustos 2009 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2010 yılında Ventura County

1 Ağustos 2010 yılında UCSB Gauchos

1 Mayıs 2011 yılında Ventura County

1 Ağustos 2011 yılında UCSB Gauchos

31 Ağustos 2011 yılında Spartak

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

7 Mayıs 2012 yılında Cal FC

7 Temmuz 2012 yılında Silverbacks

10 Aralık 2013 yılında San Antonio

6 Ağustos 2014 yılında RailHawks

1 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

5 Haziran 2015 yılında Sacramento FC

23 Ocak 2018 yılında Fresno

1 Ocak 2019 yılında Cal FC

12 Haziran 2019 yılında Hartford

Daniel Barrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Barrera şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Westlake High School, UC Santa Barbara Gauchos (2008–2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.