Beverly Makangila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beverly Makangila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beverly Makangila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beverly Makangila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beverly Makangila 11 Nisan 2000 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beverly Makangila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Beverly Makangila'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Beverly Makangila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beverly Makangila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beverly Makangila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beverly Makangila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında MFK Vyskov

9 Ocak 2020 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2020 yılında MFK Vyskov

5 Şubat 2021 yılında Switchbacks FC

1 Şubat 2023 yılında Hartford

Beverly Makangila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beverly Makangila şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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