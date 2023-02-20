Robin Lapert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Lapert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Lapert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Lapert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Lapert 29 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Lapert Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Lapert'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Lapert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Lapert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Lapert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Lapert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2017 yılında Arras FA

1 Ekim 2017 yılında Golden Eagles

1 Ağustos 2018 yılında UConn Huskies

1 Eylül 2022 yılında Hartford

Robin Lapert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Lapert şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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