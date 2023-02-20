Niall Logue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Logue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niall Logue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niall Logue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niall Logue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Logue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niall Logue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Logue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Logue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Logue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Logue 7 Ağustos 1995 tarihinde Letterkenny şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Logue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tavares Agency LLC yapmaktadır. Niall Logue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 16 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Niall Logue'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Niall Logue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nialllogue_20

Niall Logue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Logue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Niall Logue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Logue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Yavapai College

1 Ağustos 2016 yılında Buckeyes

22 Şubat 2018 yılında Derry City

31 Temmuz 2018 yılında Finn Harps

31 Aralık 2018 yılında Derry City

1 Ocak 2019 yılında Finn Harps

10 Ocak 2020 yılında FC Tucson

10 Aralık 2020 yılında El Paso

30 Haziran 2021 yılında Memphis 901

30 Kasım 2021 yılında El Paso

7 Ocak 2022 yılında Memphis 901

16 Aralık 2022 yılında Hartford

Niall Logue kimdir

Niall Logue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Logue şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Institute FC

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Niall Logue nereli

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