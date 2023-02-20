Joe Rice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Rice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Rice kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Rice ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Rice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Rice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Rice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Rice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Rice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Rice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Rice 6 Mart 1996 tarihinde Fairfax, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Rice şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Rice Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tavares Agency LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Rice'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Rice Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Rice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Rice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Rice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Chesterfield U.

1 Ağustos 2015 yılında VCU Rams

1 Mayıs 2016 yılında Virginia Beach

1 Ağustos 2016 yılında VCU Rams

1 Mayıs 2018 yılında Lionsbridge

1 Ağustos 2018 yılında VCU Rams

20 Mart 2019 yılında Richmond

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2020 yılında Revolution II

11 Şubat 2022 yılında Loudoun United

8 Eylül 2022 yılında Detroit City

30 Kasım 2022 yılında Loudoun United

24 Ocak 2023 yılında Hartford

Joe Rice kimdir

Joe Rice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Rice şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Annandale Boys & Girls Club, Annandale Hawks

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Joe Rice nereli

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